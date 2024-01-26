«О.Н.»: в Волгоградской области из-за беглого участника СВО оцепили все школы

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Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
Школы Бабаево были оцеплены полицией Фото:

В городе Бабаево Вологодской области оцепили школы из-за беглого участника СВО. Ранее судимого бойца разыскивают из-за причинения тяжких телесных повреждений и кражи.

«В Бабаево из-за операции по поимке участника СВО оцеплены все школы. <…> Учащихся передают только лично родителям», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что ранее боец приехал в отпуск в Вологодскую область, где совершил новое преступление, после чего был объявлен в розыск. Военный был судим за кражи и причинение тяжких телесных повреждений. Также в 2017 году он был приговорен к 19 годам колонии за удушение двух человек.

URA.RU направило запрос в МВД России по Вологодской области и Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В городе Бабаево Вологодской области оцепили школы из-за беглого участника СВО. Ранее судимого бойца разыскивают из-за причинения тяжких телесных повреждений и кражи. «В Бабаево из-за операции по поимке участника СВО оцеплены все школы. <…> Учащихся передают только лично родителям», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что ранее боец приехал в отпуск в Вологодскую область, где совершил новое преступление, после чего был объявлен в розыск. Военный был судим за кражи и причинение тяжких телесных повреждений. Также в 2017 году он был приговорен к 19 годам колонии за удушение двух человек. URA.RU направило запрос в МВД России по Вологодской области и Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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