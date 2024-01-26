«О.Н.»: в Волгоградской области из-за беглого участника СВО оцепили все школы

В городе Бабаево Вологодской области оцепили школы из-за беглого участника СВО. Ранее судимого бойца разыскивают из-за причинения тяжких телесных повреждений и кражи.
«В Бабаево из-за операции по поимке участника СВО оцеплены все школы. <…> Учащихся передают только лично родителям», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что ранее боец приехал в отпуск в Вологодскую область, где совершил новое преступление, после чего был объявлен в розыск. Военный был судим за кражи и причинение тяжких телесных повреждений. Также в 2017 году он был приговорен к 19 годам колонии за удушение двух человек.
URA.RU направило запрос в МВД России по Вологодской области и Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.
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