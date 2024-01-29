В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссиба на глазах у прохожих

30 января 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Мужчина упал с моста на железнодорожные пути (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссибирской магистрали. Очевидцы трагедии оттащили его в сторону и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. «Он стоял на мосту и упал. Это произошло на моих глазах. Мужчина упал рядом с рельсами», — пишет E1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в транспортную полицию. Там подтвердили данные о происшествии. «Сообщение о том, что на железнодорожных путях под пешеходным мостом на улице Космонавтов лежит человек, поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:50. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа линейного отдела», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссибирской магистрали. Очевидцы трагедии оттащили его в сторону и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. «Он стоял на мосту и упал. Это произошло на моих глазах. Мужчина упал рядом с рельсами», — пишет E1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в транспортную полицию. Там подтвердили данные о происшествии. «Сообщение о том, что на железнодорожных путях под пешеходным мостом на улице Космонавтов лежит человек, поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:50. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа линейного отдела», — отметили в ведомстве.