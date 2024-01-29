29 января 2024

В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссиба на глазах у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, ржд, пути сообщения, жд вокзал
Мужчина упал с моста на железнодорожные пути (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссибирской магистрали. Очевидцы трагедии оттащили его в сторону и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину.

«Он стоял на мосту и упал. Это произошло на моих глазах. Мужчина упал рядом с рельсами», — пишет E1, ссылаясь на слова очевидцев.

Редакция URA.RU направила запрос в транспортную полицию. Там подтвердили данные о происшествии. «Сообщение о том, что на железнодорожных путях под пешеходным мостом на улице Космонавтов лежит человек, поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:50. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа линейного отдела», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге мужчина упал с моста над путями Транссибирской магистрали. Очевидцы трагедии оттащили его в сторону и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. «Он стоял на мосту и упал. Это произошло на моих глазах. Мужчина упал рядом с рельсами», — пишет E1, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в транспортную полицию. Там подтвердили данные о происшествии. «Сообщение о том, что на железнодорожных путях под пешеходным мостом на улице Космонавтов лежит человек, поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:50. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа линейного отдела», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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