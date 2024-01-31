В Совбезе дали оценку сериалу «Слово пацана»

В Совбезе РФ заявили, что «Слово пацана» точно показывает картину того времени

31 января 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

«Слово пацана» должен показать негативные реалии такого образа жизни, заявил Наиль Мухитов Фото: пресс-служба «Ростелеком» У создателей сериала «Слово пацана» получилось очень точно отразить события того времени, когда Запад пытался разрушить Россию, подрывая общество изнутри. Такое мнение выразил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «Сериал „Слово пацана“ весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри», — передает слова Мухитова ТАСС. Он добавил, что этот сериал следует смотреть, чтобы помочь современной молодежи понять реалии такой жизни, а не вдохновляться насилием и стычками. В 1990-е годы множество молодых людей погибло в криминальных разборках. Отличные, сильные и отважные парни погибли зря, причинив боль родителям и другим людям. Многие юноши оказались за решеткой, получив длительные сроки заключения, заключил Мухитов. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года и рассказал о молодежных бандитских группировках 1980-х годов. После премьеры сериал стал невероятно популярным, однако некоторые общественные группы высказались за его запрет, утверждая, что он показывает бандитизм в романтическом свете. Роскомнадзор не нашел причин для запрета сериала. Картина режиссера Жоры Крыжовникова получила кинопремию «Белый слон» в категории лучшего сериала 2023 года, передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У создателей сериала «Слово пацана» получилось очень точно отразить события того времени, когда Запад пытался разрушить Россию, подрывая общество изнутри. Такое мнение выразил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «Сериал „Слово пацана“ весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри», — передает слова Мухитова ТАСС. Он добавил, что этот сериал следует смотреть, чтобы помочь современной молодежи понять реалии такой жизни, а не вдохновляться насилием и стычками. В 1990-е годы множество молодых людей погибло в криминальных разборках. Отличные, сильные и отважные парни погибли зря, причинив боль родителям и другим людям. Многие юноши оказались за решеткой, получив длительные сроки заключения, заключил Мухитов. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года и рассказал о молодежных бандитских группировках 1980-х годов. После премьеры сериал стал невероятно популярным, однако некоторые общественные группы высказались за его запрет, утверждая, что он показывает бандитизм в романтическом свете. Роскомнадзор не нашел причин для запрета сериала. Картина режиссера Жоры Крыжовникова получила кинопремию «Белый слон» в категории лучшего сериала 2023 года, передают «Дни.ру».