Валиева исполнила номер под хит из «Слова пацана»

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Валиева исполнила номер под песню «Пыяла» Фото:

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила номер по саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соревнованиях «Битва школ». В частности, спортсменка выбрала песню «Пыяла».

«На этапе „Битвы школ“ фигуристка исполнила прокат под „Пыяла“», — передает РИА Новости. Известно, что эта песня является саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее сообщалось, что песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный». Он был в топе в связи с большим количеством видео в социальных сетях, которые снимали под песню. В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что в течение четырех недель «Пыяла» занимает первое место в чарте сервиса.

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Российская фигуристка Камила Валиева исполнила номер по саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соревнованиях «Битва школ». В частности, спортсменка выбрала песню «Пыяла». «На этапе „Битвы школ“ фигуристка исполнила прокат под „Пыяла“», — передает РИА Новости. Известно, что эта песня является саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ранее сообщалось, что песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный». Он был в топе в связи с большим количеством видео в социальных сетях, которые снимали под песню. В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что в течение четырех недель «Пыяла» занимает первое место в чарте сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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