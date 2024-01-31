В Челябинской области восстановили рейс автобуса из отдаленного села

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Рейс отменили из-за поломки всех автобусов Фото:

В Челябинской области восстановили рейс автобуса из села Кочердык в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«По информации перевозчика ООО „Региональные автобусные перевозки“, работа межмуниципального маршрута по нерегулируемому тарифу №856 Кочердык-Челябинск была прекращена в связи с поломкой нескольких автобусов перевозчика. Учитывая социальную значимость маршрута, с 29 января были восстановлены перевозки три раза в неделю», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что рейсы прекратились на время поломки автобусов, в том числе и резервных. Параллельно перевозчик провел анализ пассажиропотока за ноябрь—декабрь 2023 года. Выяснилось, что средняя заполняемость автобусов составляет два человека. Сейчас рейсы автобуса №856 будут ходить по понедельникам, средам и пятницам по расписанию, согласованному с администрацией Октябрьского района.

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В Челябинской области восстановили рейс автобуса из села Кочердык в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «По информации перевозчика ООО „Региональные автобусные перевозки“, работа межмуниципального маршрута по нерегулируемому тарифу №856 Кочердык-Челябинск была прекращена в связи с поломкой нескольких автобусов перевозчика. Учитывая социальную значимость маршрута, с 29 января были восстановлены перевозки три раза в неделю», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что рейсы прекратились на время поломки автобусов, в том числе и резервных. Параллельно перевозчик провел анализ пассажиропотока за ноябрь—декабрь 2023 года. Выяснилось, что средняя заполняемость автобусов составляет два человека. Сейчас рейсы автобуса №856 будут ходить по понедельникам, средам и пятницам по расписанию, согласованному с администрацией Октябрьского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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