В Челябинской области восстановили рейс автобуса из отдаленного села

31 января 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Рейс отменили из-за поломки всех автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области восстановили рейс автобуса из села Кочердык в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «По информации перевозчика ООО „Региональные автобусные перевозки“, работа межмуниципального маршрута по нерегулируемому тарифу №856 Кочердык-Челябинск была прекращена в связи с поломкой нескольких автобусов перевозчика. Учитывая социальную значимость маршрута, с 29 января были восстановлены перевозки три раза в неделю», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что рейсы прекратились на время поломки автобусов, в том числе и резервных. Параллельно перевозчик провел анализ пассажиропотока за ноябрь—декабрь 2023 года. Выяснилось, что средняя заполняемость автобусов составляет два человека. Сейчас рейсы автобуса №856 будут ходить по понедельникам, средам и пятницам по расписанию, согласованному с администрацией Октябрьского района.

В Челябинской области восстановили рейс автобуса из села Кочердык в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «По информации перевозчика ООО „Региональные автобусные перевозки“, работа межмуниципального маршрута по нерегулируемому тарифу №856 Кочердык-Челябинск была прекращена в связи с поломкой нескольких автобусов перевозчика. Учитывая социальную значимость маршрута, с 29 января были восстановлены перевозки три раза в неделю», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что рейсы прекратились на время поломки автобусов, в том числе и резервных. Параллельно перевозчик провел анализ пассажиропотока за ноябрь—декабрь 2023 года. Выяснилось, что средняя заполняемость автобусов составляет два человека. Сейчас рейсы автобуса №856 будут ходить по понедельникам, средам и пятницам по расписанию, согласованному с администрацией Октябрьского района.