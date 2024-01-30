Губернатор Комарова провела «Разговор о важном» со школьниками из ХМАО

31 января 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова провела открытый урок для школьников Радужного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова провела открытый урок для восьмиклассников — кадетов школы №4 в Радужном. Глава региона обсудила со школьниками значение подвига и его место в жизни каждого. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО. «В ходе рабочей поездки в Радужный губернатор Югры Наталья Комарова провела открытый урок на тему «В жизни всегда есть место подвигу» для учеников кадетского 8 «А» класса средней общеобразовательной школы №4. Мероприятие прошло в формате «Разговоров о важном», — сообщили в публикации. В ходе беседы губернатор в качестве примера подвига привела ежедневный труд спасателей, пожарных, солдат, врачей, буровиков и полицейских. Также она отметила, что к этой категории людей относятся и многодетные матери, родившие и воспитавшие более 10 детей. Кроме того, Комарова напомнила школьникам о подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. «Хотя горожане и те, кто защищал город, каждую минуту совершали подвиг, сами так не считали. Это то, что я отношу к готовности человека самоотверженно участвовать в судьбе другого человека. Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, необходимо формировать элиту из тех, кто защищает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции, включая студентов, которые прервали обучение, пошли в зону боевых действий», — подчеркнула глава региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова провела открытый урок для восьмиклассников — кадетов школы №4 в Радужном. Глава региона обсудила со школьниками значение подвига и его место в жизни каждого. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО. «В ходе рабочей поездки в Радужный губернатор Югры Наталья Комарова провела открытый урок на тему «В жизни всегда есть место подвигу» для учеников кадетского 8 «А» класса средней общеобразовательной школы №4. Мероприятие прошло в формате «Разговоров о важном», — сообщили в публикации. В ходе беседы губернатор в качестве примера подвига привела ежедневный труд спасателей, пожарных, солдат, врачей, буровиков и полицейских. Также она отметила, что к этой категории людей относятся и многодетные матери, родившие и воспитавшие более 10 детей. Кроме того, Комарова напомнила школьникам о подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. «Хотя горожане и те, кто защищал город, каждую минуту совершали подвиг, сами так не считали. Это то, что я отношу к готовности человека самоотверженно участвовать в судьбе другого человека. Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, необходимо формировать элиту из тех, кто защищает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции, включая студентов, которые прервали обучение, пошли в зону боевых действий», — подчеркнула глава региона.