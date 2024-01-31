В Екатеринбурге мужчины оказались счастливее женщин

01 февраля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Всего 22% екатеринбуржцев считают себя счастливыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Только четверть (25%) мужчин из Екатеринбурга чувствуют себя счастливыми, женщин с таким же чувством оказалось на 10% меньше. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру». «Каждый пятый опрошенный житель Екатеринбурга (22%) чувствует себя очень счастливым (на пять баллов из пяти). При этом среди мужчин таких ответов больше, чем среди женщин, 25% и 15% соответственно. На четыре балла из пяти оценивают свой уровень счастья 33% мужчин и 38% женщин, среди всех респондентов таких екатеринбуржцев оказалось 39%», — сказано в сообщении. Оставаться счастливыми чаще всего жителям Екатеринбурга помогают развлечения и отдых (72%), проведенное время вместе с семьей (60%) и любимая работа (48%). Еще у 44% опрошенных чувство счастья появляется при общении с друзьями, у 32% — рядом с любимым человеком. Занятие хобби, комфортный климат, а также инфраструктуру города отметили 22% респондентов. Ранее психолог Петр Галигабаров посоветовал просмотр саги о Гарри Поттере для борьбы с плохим настроением. По его мнению, кино нужно использовать в качестве дополнительного, а не основного, инструмента лечения депрессии.

Только четверть (25%) мужчин из Екатеринбурга чувствуют себя счастливыми, женщин с таким же чувством оказалось на 10% меньше. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру». «Каждый пятый опрошенный житель Екатеринбурга (22%) чувствует себя очень счастливым (на пять баллов из пяти). При этом среди мужчин таких ответов больше, чем среди женщин, 25% и 15% соответственно. На четыре балла из пяти оценивают свой уровень счастья 33% мужчин и 38% женщин, среди всех респондентов таких екатеринбуржцев оказалось 39%», — сказано в сообщении. Оставаться счастливыми чаще всего жителям Екатеринбурга помогают развлечения и отдых (72%), проведенное время вместе с семьей (60%) и любимая работа (48%). Еще у 44% опрошенных чувство счастья появляется при общении с друзьями, у 32% — рядом с любимым человеком. Занятие хобби, комфортный климат, а также инфраструктуру города отметили 22% респондентов. Ранее психолог Петр Галигабаров посоветовал просмотр саги о Гарри Поттере для борьбы с плохим настроением. По его мнению, кино нужно использовать в качестве дополнительного, а не основного, инструмента лечения депрессии.