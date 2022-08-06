Психолог назвал лучший фильм для поднятия настроения

Психолог порекомендовал смотреть кино, которое связано с приятными воспоминаниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для поднятия настроения и борьбы с депрессией можно смотреть сагу о Гарри Поттере. Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров. Он отметил, что кино стоит использовать в качестве дополнительного, а не основного, инструмента лечения депрессии.

«Человек в тяжелой депрессии зачастую не видит перспектив и о будущем думает только плохое. Чтобы настроиться на более реалистичный лад, предлагаю использовать кино, снятое по книгам женщины, пережившей тяжелую депрессию. Речь идет о знаменитой Джоан Роулинг, получившей славу как автор книг о Гарри Поттере», — цитирует Галигабарова портал «Доктор Питер».

Он обратил особое внимание на фильм «Гарри Поттер и Узник Азкабана», потому что дементоры — стражники магической тюрьмы, высасывающие души из своих жертв — олицетворяют депрессивное расстройство личности. Психолог посоветовал обратить внимание на то, как главный герой боролся с ними. Он верил в успех, использовал счастливые воспоминания и обращался к старшему наставнику, сказал Галигабаров.

Также он порекомендовал посмотреть «Амели» и старые фильмы, которые связаны с приятными воспоминаниями, например, «Назад в будущее», «Крутые виражи», «Один дома», «Во власти луны». Комедийные сериалы с интригующими финалами эпизодов тоже подойдут, сообщил психолог. Он привел в пример «Аватар: Легенда об Аанге».

Ранее россиянам с депрессией посоветовали есть огурцы, потому что они нормализуют выработку серотонина. Об этом URA.RU сообщила психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека Анна Ивашкевич. По словам, кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, врача общей практики Владимира Хорошева, россияне чаще всего умирают из-за депрессии. В результате этого расстройства могут развиться инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и другие смертельные заболевания, сказал он URA.RU.