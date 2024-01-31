Челябинский вуз обвинили в нарушениях при утилизации медицинских отходов

01 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Медорганизации уличили в нарушениях при работе с медицинскими отходами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ, Челябинск) обвинили в нарушениях при утилизации опасных медицинских отходов. Как следует из решения УФАС, нарушения по данной части также нашли в работе Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Обе организации передавали выбросы в собственность котельной № 3. «Указание в проекте контракта условия о переходе права собственности на медицинские отходы в момент их передачи заказчиком противоречит целям осуществления закупки. Комиссия решила передать материалы жалобы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении», — отмечено в решениях, принятых в отношении обеих организаций. В УФАС пожаловался предприниматель Вячеслав Костин, который профессионально занимается вывозом и утилизацией отходов. Заявитель проиграл тендеры, указав на ряд нарушений при выполнении работ. Аукцион с вузом проводился на сумму в 1,3 млн, а с бюро судмедэкспертизы — почти на 500 тысяч рублей. Костин посчитал, что при исполнении контракта спецоборудование не используется, санитарно-эпидемиологические условия при обезвреживании отходов не соблюдаются. Причиной всему стало значительное снижение начальной цены обоих контрактов. В ходе внеплановых проверок сотрудники УФАС выяснили, что исполнитель обязан принять, транспортировать и обезвредить медицинские отходы классов «Б» и «В». К ним относятся лекарственные средства и антисептики, ртутьсодержащие предметы, отходы фармпроизводств. При этом, согласно документации, в момент передачи переходит право собственности на выбросы. По мнению специалистов УФАС, это предполагает, что отходы являются товаром, который в дальнейшем можно использовать или передать прочим лицам. В то же время проект контракта предполагает утилизацию сотрудниками котельной отходов и ее документальное подтверждение. В контрольном ведомстве сочли, что нарушены требования к охране собственности. В результате заказчики не смогут принять услуги специалистов котельной по обезвреживанию отходов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ, Челябинск) обвинили в нарушениях при утилизации опасных медицинских отходов. Как следует из решения УФАС, нарушения по данной части также нашли в работе Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Обе организации передавали выбросы в собственность котельной № 3. «Указание в проекте контракта условия о переходе права собственности на медицинские отходы в момент их передачи заказчиком противоречит целям осуществления закупки. Комиссия решила передать материалы жалобы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении», — отмечено в решениях, принятых в отношении обеих организаций. В УФАС пожаловался предприниматель Вячеслав Костин, который профессионально занимается вывозом и утилизацией отходов. Заявитель проиграл тендеры, указав на ряд нарушений при выполнении работ. Аукцион с вузом проводился на сумму в 1,3 млн, а с бюро судмедэкспертизы — почти на 500 тысяч рублей. Костин посчитал, что при исполнении контракта спецоборудование не используется, санитарно-эпидемиологические условия при обезвреживании отходов не соблюдаются. Причиной всему стало значительное снижение начальной цены обоих контрактов. В ходе внеплановых проверок сотрудники УФАС выяснили, что исполнитель обязан принять, транспортировать и обезвредить медицинские отходы классов «Б» и «В». К ним относятся лекарственные средства и антисептики, ртутьсодержащие предметы, отходы фармпроизводств. При этом, согласно документации, в момент передачи переходит право собственности на выбросы. По мнению специалистов УФАС, это предполагает, что отходы являются товаром, который в дальнейшем можно использовать или передать прочим лицам. В то же время проект контракта предполагает утилизацию сотрудниками котельной отходов и ее документальное подтверждение. В контрольном ведомстве сочли, что нарушены требования к охране собственности. В результате заказчики не смогут принять услуги специалистов котельной по обезвреживанию отходов.