Следователи проверяют обстоятельства дебоша на борту самолета Пермь — Сочи

Следователи центрального межрайонного следственного отдела СК на транспорте заинтересовались дебошем, который устроил житель Анапы на борту самолет Пермь — Сочи. В ведомстве инициирована проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале центрального МСУТ на транспорте.
«По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает ведомство.
Ранее пассажиры самолета опубликовали видео, на котором видно, как пьяный мужчина кричит и ведет себя агрессивно в салоне самолета. Экипаж вызвал полицейских, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.
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