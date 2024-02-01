Следователи проверяют обстоятельства дебоша на борту самолета Пермь — Сочи

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Пресс-конференция руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Петра Решетникова. Екатеринбург, форма, следственный комитет россии, генерал-лейтенант юстиции, золотые погоны
В ведомстве проводится проверка Фото:

Следователи центрального межрайонного следственного отдела СК на транспорте заинтересовались дебошем, который устроил житель Анапы на борту самолет Пермь — Сочи. В ведомстве инициирована проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале центрального МСУТ на транспорте.

«По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает ведомство.

Ранее пассажиры самолета опубликовали видео, на котором видно, как пьяный мужчина кричит и ведет себя агрессивно в салоне самолета. Экипаж вызвал полицейских, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.

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Следователи центрального межрайонного следственного отдела СК на транспорте заинтересовались дебошем, который устроил житель Анапы на борту самолет Пермь — Сочи. В ведомстве инициирована проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале центрального МСУТ на транспорте. «По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает ведомство. Ранее пассажиры самолета опубликовали видео, на котором видно, как пьяный мужчина кричит и ведет себя агрессивно в салоне самолета. Экипаж вызвал полицейских, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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