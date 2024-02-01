Следователи проверяют обстоятельства дебоша на борту самолета Пермь — Сочи

В ведомстве проводится проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи центрального межрайонного следственного отдела СК на транспорте заинтересовались дебошем, который устроил житель Анапы на борту самолет Пермь — Сочи. В ведомстве инициирована проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале центрального МСУТ на транспорте.

«По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщает ведомство.

Ранее пассажиры самолета опубликовали видео, на котором видно, как пьяный мужчина кричит и ведет себя агрессивно в салоне самолета. Экипаж вызвал полицейских, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.