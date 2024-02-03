03 февраля 2024

В магазинах Екатеринбурга заметили яйца с провокационной рекламой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по оптовой продуктовой базе Курган, пышминская птицефабрика
Из продукции, представленной на сайте птицефабрики, эта упаковка единственная в подобном стиле Фото:

Жители Екатеринбурга заметили рекламную упаковку яиц от «Пышминской птицефабрики», на которой изображен обнаженный мужчина с надписью «размер имеет значение». Фотографией продукции поделился читатель URA.RU.

«Большие яйца категории C0. Нормальные, но упаковка вызывает сомнение», — сказал собеседник. Всего в лотке «MAX» «Пышминской птицефабрики» 20 яиц.

В сети «Магнит» они продаются за 229 рублей. Из продукции, представленной на сайте производства, эта упаковка единственная в подобном стиле.

Средняя стоимость яиц в Екатеринбурге в конце января снизилась до 123,36 рублей в различных торговых сетях. Стоимость за десяток, после резкого повышения в ноябре 2023 года, опустилась до 120,14 рублей уже 1 февраля.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга заметили рекламную упаковку яиц от «Пышминской птицефабрики», на которой изображен обнаженный мужчина с надписью «размер имеет значение». Фотографией продукции поделился читатель URA.RU. «Большие яйца категории C0. Нормальные, но упаковка вызывает сомнение», — сказал собеседник. Всего в лотке «MAX» «Пышминской птицефабрики» 20 яиц. В сети «Магнит» они продаются за 229 рублей. Из продукции, представленной на сайте производства, эта упаковка единственная в подобном стиле. Средняя стоимость яиц в Екатеринбурге в конце января снизилась до 123,36 рублей в различных торговых сетях. Стоимость за десяток, после резкого повышения в ноябре 2023 года, опустилась до 120,14 рублей уже 1 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...