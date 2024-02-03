Жители Екатеринбурга заметили рекламную упаковку яиц от «Пышминской птицефабрики», на которой изображен обнаженный мужчина с надписью «размер имеет значение». Фотографией продукции поделился читатель URA.RU.
«Большие яйца категории C0. Нормальные, но упаковка вызывает сомнение», — сказал собеседник. Всего в лотке «MAX» «Пышминской птицефабрики» 20 яиц.
В сети «Магнит» они продаются за 229 рублей. Из продукции, представленной на сайте производства, эта упаковка единственная в подобном стиле.
Средняя стоимость яиц в Екатеринбурге в конце января снизилась до 123,36 рублей в различных торговых сетях. Стоимость за десяток, после резкого повышения в ноябре 2023 года, опустилась до 120,14 рублей уже 1 февраля.
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