52% пермяков признались, что работают на двух работах

06 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Как правило, пермяки подрабатывают в сфере IT Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Больше половины жителей Пермского края в 2023 году подрабатывали на второй работе. Такие данные приводит «Авито Работа». В опросе участвовали 10000 респондентов. «38% пермяков подработка приносит 10% — 30% месячного дохода, 40% — менее 10%. Еще 12% опрошенных отметили дополнительную сумму в 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 8% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном аналитиками. Чаще всего пермяки подрабатывают в IT, креативной индустрии, сфере ремонта и строительства, а также в онлайн-торговле. Ранее URA.RU сообщало, что сборщики заказов на складах получают 40-65 тысяч рублей в месяц.

Больше половины жителей Пермского края в 2023 году подрабатывали на второй работе. Такие данные приводит «Авито Работа». В опросе участвовали 10000 респондентов. «38% пермяков подработка приносит 10% — 30% месячного дохода, 40% — менее 10%. Еще 12% опрошенных отметили дополнительную сумму в 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 8% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном аналитиками. Чаще всего пермяки подрабатывают в IT, креативной индустрии, сфере ремонта и строительства, а также в онлайн-торговле. Ранее URA.RU сообщало, что сборщики заказов на складах получают 40-65 тысяч рублей в месяц.