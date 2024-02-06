52% пермяков признались, что работают на двух работах

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Как правило, пермяки подрабатывают в сфере IT Фото:

Больше половины жителей Пермского края в 2023 году подрабатывали на второй работе. Такие данные приводит «Авито Работа». В опросе участвовали 10000 респондентов.

«38% пермяков подработка приносит 10% — 30% месячного дохода, 40% — менее 10%. Еще 12% опрошенных отметили дополнительную сумму в 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 8% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном аналитиками.

Чаще всего пермяки подрабатывают в IT, креативной индустрии, сфере ремонта и строительства, а также в онлайн-торговле. Ранее URA.RU сообщало, что сборщики заказов на складах получают 40-65 тысяч рублей в месяц.

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Больше половины жителей Пермского края в 2023 году подрабатывали на второй работе. Такие данные приводит «Авито Работа». В опросе участвовали 10000 респондентов. «38% пермяков подработка приносит 10% — 30% месячного дохода, 40% — менее 10%. Еще 12% опрошенных отметили дополнительную сумму в 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 8% респондентов», — говорится в исследовании, проведенном аналитиками. Чаще всего пермяки подрабатывают в IT, креативной индустрии, сфере ремонта и строительства, а также в онлайн-торговле. Ранее URA.RU сообщало, что сборщики заказов на складах получают 40-65 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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