Как на Западе отреагировали на готовящееся интервью Карлсона с Путиным

NYT: интервью Путина Карлсону может ослабить поддержку Украины на Западе

07 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Карлсон анонсировал беседу с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ночь на 7 февраля экс-журналист Fox News Такер Карлсон анонсировал беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. О его намерении взять интервью у главы государства СМИ пишут с момента прибытия Карлсона в Москву. Журналист заявил, что решил пообщаться с президентом России, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. URA.RU приводит реакцию зарубежных изданий на известия о предстоящем интервью. Разжигание недоверия к Карлсону Попытка Карлсона представить американцам полную картину происходящего воспринимается в штыки на Западе. СМИ скептично относятся к словам Карлсона, выставляя его прошлое на Fox News как аргумент в пользу недоверия к информации, которую он предоставит в интервью. Издание The Guardian напомнило о многомиллионном иске к Карлсону из-за критики выборов 2020 года. Тогда журналист в прямом эфире поддержал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что его поражение было сфабриковано. Еще одним аргументом западных СМИ против Карлсона является его заинтересованность Россией. The Washington Post подкрепляют идею о том, что Карлсон якобы работает на «российскую пропаганду». Издание напоминает о том, как он регулярно критиковал тех, кто выступает против Путина, еще во время работы на Fox News. Сейчас Карлсон, работающий в шоу в канале Илона Маска, регулярно критикует президента Украины Владимира Зеленского. Опасения, что поддержка Украины со стороны США угаснет В NYT (The New York Times) считают, что для президента России интервью будет уникальной возможностью: достучаться до «потенциально симпатизирующей аудитории» в США. С помощью Такера Карлсона он сможет подвергнуть сомнению поддержку США Украине. «Это интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри Соединенных Штатов, особенно если Путин даст понять, что он открыт для прекращения конфликта путем переговоров», — отмечает NYT. «Повторяя враждебный по отношению к мейнстримным СМИ дискурс, презираемый многими правыми, он заявил, что население англоязычных стран плохо информировано о конфликте на Украине и его последствиях», — пишет Le Figaro. Поддержка Карлсоном Трампа В Bloomberg уверены, что Карлсон пользуется интервью и своей медиаплатформой, чтобы не только подвергнуть сомнению текущую политику страны по поводу Украины, но и поддержать Трампа, который готовится к переизбранию в ноябре. В конгрессе уже давно поддержка Украины является предметом жарких дебатов и интервью с российским президентом может создать перевес в сторону республиканцев, которые давно отказываются выделять Киеву новые средства. «Эволюция Карлсона из традиционного республиканца-интервенциониста, который поддерживал войну в Ираке, в архиизоляциониста, популистского подстрекателя во многом отражает более широкое консервативное движение, которое сформировало ядро базы Трампа», — отмечает The Wall Street Journal.

