Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что обнаружило над водами Аляски четыре российских военных самолета. Об этом NORAD сообщило в соцсети X.
«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года», — заявило командование. Уточняется, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство США и оставались в международном пространстве.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее NORAD сообщало о российских самолетах над Аляской в июле 2023 года. Тогда воздушные судна также не нарушили границ США или Канады, напоминает
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