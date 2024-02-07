Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

NORAD заявило о четырех российских самолетах над водами Аляски
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Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Аляски, заявили в NORAD Фото:

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что обнаружило над водами Аляски четыре российских военных самолета. Об этом NORAD сообщило в соцсети X.

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года», — заявило командование. Уточняется, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство США и оставались в международном пространстве.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее NORAD сообщало о российских самолетах над Аляской в июле 2023 года. Тогда воздушные судна также не нарушили границ США или Канады, напоминает MK.RU.

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Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что обнаружило над водами Аляски четыре российских военных самолета. Об этом NORAD сообщило в соцсети X. «NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года», — заявило командование. Уточняется, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство США и оставались в международном пространстве. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее NORAD сообщало о российских самолетах над Аляской в июле 2023 года. Тогда воздушные судна также не нарушили границ США или Канады, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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