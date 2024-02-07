Пермячка продает бренд косметики, популярный по всей стране

08 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Косметика бренда продается в федеральных магазинах Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермячка Александра Каменских решила продать бренд косметики с собственным производством «Это я». Компанию девушка основала семь лет назад и вывела ее на всероссийский уровень. Свой бизнес пермячка оценивает в 2,5 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Пpодаeтcя готовый бизнес по производству косметики с собственным брендом „Это я“. Имеются сертификаты нa вcю линeйку косметики. Бренд позиционируется как экологичный и натуральный. Стоимость — 2,5 млн рублей», — пишет продавец. Девушка добавила, что в месяц на производстве косметики у нее получалось заработать от 100 до 200 тысяч рублей. Продукция бренда представлена на маркетплейсах, а также в магазинах «Золотое яблоко». Каменских отметила, что продает бизнес из-за переезда. На сайте компании «Это я» сказано, что его ни раз упоминали в федеральных СМИ, а продукты бренда входили в рейтинги лучших российских бьюти-новинок.

Пермячка Александра Каменских решила продать бренд косметики с собственным производством «Это я». Компанию девушка основала семь лет назад и вывела ее на всероссийский уровень. Свой бизнес пермячка оценивает в 2,5 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Пpодаeтcя готовый бизнес по производству косметики с собственным брендом „Это я“. Имеются сертификаты нa вcю линeйку косметики. Бренд позиционируется как экологичный и натуральный. Стоимость — 2,5 млн рублей», — пишет продавец. Девушка добавила, что в месяц на производстве косметики у нее получалось заработать от 100 до 200 тысяч рублей. Продукция бренда представлена на маркетплейсах, а также в магазинах «Золотое яблоко». Каменских отметила, что продает бизнес из-за переезда. На сайте компании «Это я» сказано, что его ни раз упоминали в федеральных СМИ, а продукты бренда входили в рейтинги лучших российских бьюти-новинок.