Mash: на складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка

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Работники склада Wildberries в Подмосковье начали драку Фото:

На складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек.

«По мере разрастания конфликта в ход пошли перцовые баллончики», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что потасовка началась между охранниками и сотрудниками склада.

На место оперативно приехали сотрудники полиции. Были задержаны около 10 участников конфликта, заключили в канале.

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На складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. «По мере разрастания конфликта в ход пошли перцовые баллончики», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что потасовка началась между охранниками и сотрудниками склада. На место оперативно приехали сотрудники полиции. Были задержаны около 10 участников конфликта, заключили в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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