Mash: на складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка

Работники склада Wildberries в Подмосковье начали драку
На складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек.
«По мере разрастания конфликта в ход пошли перцовые баллончики», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что потасовка началась между охранниками и сотрудниками склада.
На место оперативно приехали сотрудники полиции. Были задержаны около 10 участников конфликта, заключили в канале.
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