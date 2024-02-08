Mash: на складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка

08 февраля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Работники склада Wildberries в Подмосковье начали драку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. «По мере разрастания конфликта в ход пошли перцовые баллончики», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что потасовка началась между охранниками и сотрудниками склада. На место оперативно приехали сотрудники полиции. Были задержаны около 10 участников конфликта, заключили в канале.

На складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. «По мере разрастания конфликта в ход пошли перцовые баллончики», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что потасовка началась между охранниками и сотрудниками склада. На место оперативно приехали сотрудники полиции. Были задержаны около 10 участников конфликта, заключили в канале.