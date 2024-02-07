Военная академия Воронежа взыскала с челябинца почти 1,5 млн рублей

08 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Челябинец должен вернуть за обучение около 1,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воронежская «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в судебном порядке взыскала с челябинца, некогда обучающегося в учреждении, почти 1,5 млн рублей. Согласно базе данных Челябинского гарнизонного военного суда, такую сумму академия затратила на обучение курсанта, которое он так и не закончил. «Суд решил иск ВУНЦ ВВС „ВВА“ удовлетворить. Взыскать с рядового запаса денежные средства, затраченные на военную подготовку, в размере 1 млн 470 тысяч 335 рублей. Также взыскать с ответчика госпошлину в доход бюджета Челябинска в размере 15 тысяч 552 рубля», — говорится в тексте решения суда. Согласно тексту решения, челябинец поступил в челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в июле 2017 года. С ним подписали контракт о прохождении военной службы во время обучения и на последующие пять лет военной службы после получения высшего образования. Однако на четвертом курсе, в 2021 году, челябинец был отчислен из-за нежелания учиться. Соответственно, контракт с ним был расторгнут. С бывшего курсанта потребовали вернуть сумму, затраченную на его обучение. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд.

Воронежская «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в судебном порядке взыскала с челябинца, некогда обучающегося в учреждении, почти 1,5 млн рублей. Согласно базе данных Челябинского гарнизонного военного суда, такую сумму академия затратила на обучение курсанта, которое он так и не закончил. «Суд решил иск ВУНЦ ВВС „ВВА“ удовлетворить. Взыскать с рядового запаса денежные средства, затраченные на военную подготовку, в размере 1 млн 470 тысяч 335 рублей. Также взыскать с ответчика госпошлину в доход бюджета Челябинска в размере 15 тысяч 552 рубля», — говорится в тексте решения суда. Согласно тексту решения, челябинец поступил в челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в июле 2017 года. С ним подписали контракт о прохождении военной службы во время обучения и на последующие пять лет военной службы после получения высшего образования. Однако на четвертом курсе, в 2021 году, челябинец был отчислен из-за нежелания учиться. Соответственно, контракт с ним был расторгнут. С бывшего курсанта потребовали вернуть сумму, затраченную на его обучение. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд.