NYT: США хотят заставить ЕС платить за оружие для Украины

08 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

США рассматривают несколько вариантов для продолжения помощи, в том числе обмен вооружениями или средства ЕС Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обсуждают возможность комплексного обмена вооружениями для продолжения поставок помощи для Украины, а также хотят заставить Европу платить. Об этом написал колумнист Дэвид Сангер, ссылаясь на официальных лиц из американской администрации. «Обсуждается возможность комплексного обмена вооружениями, аналогично тому, что сделали Япония и Южная Корея, поставив свои артиллерийские снаряды США, освободив Вашингтону возможность давать больше Украине», — написал колумнист в статье для The New York Times. Он добавил, что Штаты также могут заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его Киеву. При этом Сангер подчеркивает, что у Европы явно нет возможности самостоятельно обеспечить большее количество боеприпасов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о том, что Евросоюз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для украинской армии. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев.

США обсуждают возможность комплексного обмена вооружениями для продолжения поставок помощи для Украины, а также хотят заставить Европу платить. Об этом написал колумнист Дэвид Сангер, ссылаясь на официальных лиц из американской администрации. «Обсуждается возможность комплексного обмена вооружениями, аналогично тому, что сделали Япония и Южная Корея, поставив свои артиллерийские снаряды США, освободив Вашингтону возможность давать больше Украине», — написал колумнист в статье для The New York Times. Он добавил, что Штаты также могут заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его Киеву. При этом Сангер подчеркивает, что у Европы явно нет возможности самостоятельно обеспечить большее количество боеприпасов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о том, что Евросоюз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для украинской армии. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев.