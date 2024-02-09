Спикера заксобрания возмутили свердловские чиновники

Спикера законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину возмутил отказ администрации Алапаевска выделить муниципальное помещение ветеранам боевых действий в Афганистане. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
В ходе встречи руководитель алапаевского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Алексей Лисицын сообщил Бабушкиной, что вот уже пять лет чиновники в ответ на просьбу выделить помещение присылают одни отписки. «Это безобразие», — передал реакцию Бабушкиной участник мероприятия.
По информации URA.RU, Бабушкина тут же позвонила мэру Алапаевска Денису Толмачеву. Он заверил спикера, что помещение ищут. В нем ветераны намерены организовать музей и проводить встречи с сослуживцами. Спикер пообещала, что возьмет ситуацию на контроль.
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