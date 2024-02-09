Челябинский боксер Вильдан Минасов нокаутом победил Ису Чаниева. Видео

10 февраля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Минасов готов провести еще два три поединка и пойти на претендентский бой Фото: Анна Майорова © URA.RU Боксер из Миасса Челябинской области Вильдан Минасов на турнире в Екатеринбурге техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-претендента на титул чемпиона мира Ису Чаниева. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. «После шести раундов команда Исы приняла решение снять своего боксера с поединка. Вильдан Минасов одержал уверенную досрочную победу в ярком поединке», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions, размещенном в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Всего бой должен был проходить в восемь раундов. Бой проходил вечером 10 февраля на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Как сообщают в RCC Boxing Promotions, в трех стартовых раундах Минасов существенно перебил соперника, и Чаниеву приходилось крайне тяжело. Челябинский боксер полностью контролировал бой, прессинговал Чаниева и в целом показал себя более технично подготовленным. После боя сам Минасов поделился своими дальнейшими планами. По его мнению, еще два три поединка и можно выходить претендентский бой. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имел до поединка с Чаниевым 13 побед и одно поражение.

Боксер из Миасса Челябинской области Вильдан Минасов на турнире в Екатеринбурге техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-претендента на титул чемпиона мира Ису Чаниева. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. «После шести раундов команда Исы приняла решение снять своего боксера с поединка. Вильдан Минасов одержал уверенную досрочную победу в ярком поединке», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions, размещенном в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Всего бой должен был проходить в восемь раундов. Бой проходил вечером 10 февраля на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Как сообщают в RCC Boxing Promotions, в трех стартовых раундах Минасов существенно перебил соперника, и Чаниеву приходилось крайне тяжело. Челябинский боксер полностью контролировал бой, прессинговал Чаниева и в целом показал себя более технично подготовленным. После боя сам Минасов поделился своими дальнейшими планами. По его мнению, еще два три поединка и можно выходить претендентский бой. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имел до поединка с Чаниевым 13 побед и одно поражение.