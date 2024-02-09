09 февраля 2024

Челябинский боксер Вильдан Минасов нокаутом победил Ису Чаниева. Видео

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Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, крк уралец, бокс, ринг, боксерский ринг
Минасов готов провести еще два три поединка и пойти на претендентский бой Фото:

Боксер из Миасса Челябинской области Вильдан Минасов на турнире в Екатеринбурге техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-претендента на титул чемпиона мира Ису Чаниева. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

«После шести раундов команда Исы приняла решение снять своего боксера с поединка. Вильдан Минасов одержал уверенную досрочную победу в ярком поединке», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions, размещенном в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Всего бой должен был проходить в восемь раундов.

Бой проходил вечером 10 февраля на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Как сообщают в RCC Boxing Promotions, в трех стартовых раундах Минасов существенно перебил соперника, и Чаниеву приходилось крайне тяжело. Челябинский боксер полностью контролировал бой, прессинговал Чаниева и в целом показал себя более технично подготовленным.

После боя сам Минасов поделился своими дальнейшими планами. По его мнению, еще два три поединка и можно выходить претендентский бой.

Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имел до поединка с Чаниевым 13 побед и одно поражение.

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Боксер из Миасса Челябинской области Вильдан Минасов на турнире в Екатеринбурге техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-претендента на титул чемпиона мира Ису Чаниева. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. «После шести раундов команда Исы приняла решение снять своего боксера с поединка. Вильдан Минасов одержал уверенную досрочную победу в ярком поединке», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions, размещенном в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Всего бой должен был проходить в восемь раундов. Бой проходил вечером 10 февраля на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Как сообщают в RCC Boxing Promotions, в трех стартовых раундах Минасов существенно перебил соперника, и Чаниеву приходилось крайне тяжело. Челябинский боксер полностью контролировал бой, прессинговал Чаниева и в целом показал себя более технично подготовленным. После боя сам Минасов поделился своими дальнейшими планами. По его мнению, еще два три поединка и можно выходить претендентский бой. Вильдан Минасов, имея 61 килограмм при росте 173 сантиметра, выступает в легком весе. Представляет город Миасс Челябинской области. Имел до поединка с Чаниевым 13 побед и одно поражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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