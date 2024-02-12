В Пермском крае откроется центр подготовки по паралимпийским видам спорта

Центр подготовки необходим для развития паралимпийских видов спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина и в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» будет создан центр подготовки по паралимпийским видам спорта. На его открытие выделено около 33 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

«Для развития адаптивного спорта будет создан центр подготовки паралимпийцев. На это дополнительно выделено около 33 миллионов рублей. Учреждение необходимо для развития паралимпийских видов спорта и обеспечения адресного сопровождения более 30 спортсменов-паралимпийцев, которые достигли высоких спортивных результатов», — сообщили на сайте правительства.

Дмитрий Махонин отметил, что одной из основных задач минспорта Пермского края является развитие в регионе массовых видов спорта. «Чем больше человек будут заниматься спортом, тем энергичнее и здоровее они станут. Для этого необходимо строить и модернизировать объекты спортивной инфраструктуры, в число которых входят стадионы, футбольные поля, катки. То, что уже возведено, следует поддерживать в нормативном состоянии, а ответственность за это лежит, прежде всего, на главах территорий», — подчеркнул губернатор.

В рамках проекта регион должен вовлечь в физическую активность не менее 70% населения к 2030 году. С учетом этого выстроены и региональные программы. Как сообщила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, в 2024 году в 26 территориях будут построены 50 открытых спортивных площадок, три межшкольных стадиона в Перми, Чайковском и селе Городище.

Ранее сообщалось о начале работы фестиваля зимних видов спорта в Пермском крае. Всего на территории региона открыто 211 ледовых катков, более 130 из которых являются бесплатными, а также работают 58 лыжных баз.