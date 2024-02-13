Прокуратура ХМАО проводит проверку из-за жалоб учениц кадетской школы на внимание со стороны учителя

Межрайонная прокуратура Ханты-Мансийска инициировала проверку в «Кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Безноскова И.З.» в селе Нялинское. Поводом для проверки стала жалоба учениц школы на то, что педагог по истории и обществознанию хвалил их фотографии в соцсетях, а на уроках ставил в угол. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры ХМАО.
«Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой ранее организована и проводится проверка по обращению, содержащему, в том числе аналогичные сведения, изложенные в публикации СМИ о нарушении прав обучающихся КОУ ХМАО-Югры „Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова И.З.“», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры оценят действия бывшего преподавателя образовательного учреждения и проверят соблюдение прав несовершеннолетних.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ученицы кадетской школы-интерната в селе Нялинское в Ханты-Мансийском районе пожаловались на чрезмерное внимание со стороны учителя. Одна из девятиклассниц рассказала, что педагог неоднократно ставил ее в угол посреди урока, а также хвалил ее фотографии соцсетях.
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