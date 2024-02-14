Свердловские дальнобойщики попали в больницу Ярославля после взрыва баллона

14 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Мужчин перевели из одной больницы в другую (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое дальнобойщиков из Екатеринбурга попали в больницу имени Соловьева в Ярославле после взрыва баллона в машине. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «ДоброЯр», который оказывает помощь пострадавшим. «ЧП произошло три дня назад, нам об этом рассказали вчера. Мы собираем вещи для мужчин», — сообщила президент фонда Дарья Воронина. Баллон взорвался, пока дальнобойщики спали. В ярославскую больницу свердловчане попали из Ростова. У них ожоги.

Двое дальнобойщиков из Екатеринбурга попали в больницу имени Соловьева в Ярославле после взрыва баллона в машине. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «ДоброЯр», который оказывает помощь пострадавшим. «ЧП произошло три дня назад, нам об этом рассказали вчера. Мы собираем вещи для мужчин», — сообщила президент фонда Дарья Воронина. Баллон взорвался, пока дальнобойщики спали. В ярославскую больницу свердловчане попали из Ростова. У них ожоги.