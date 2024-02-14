Свердловские дальнобойщики попали в больницу Ярославля после взрыва баллона

Мужчин перевели из одной больницы в другую (архивное фото)
Двое дальнобойщиков из Екатеринбурга попали в больницу имени Соловьева в Ярославле после взрыва баллона в машине. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «ДоброЯр», который оказывает помощь пострадавшим.
«ЧП произошло три дня назад, нам об этом рассказали вчера. Мы собираем вещи для мужчин», — сообщила президент фонда Дарья Воронина.
Баллон взорвался, пока дальнобойщики спали. В ярославскую больницу свердловчане попали из Ростова. У них ожоги.
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