Свердловские дальнобойщики попали в больницу Ярославля после взрыва баллона

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Город. Курган, медслужба, машина скорой помощи, служба перевозки пациентов, скорая помошь
Мужчин перевели из одной больницы в другую (архивное фото) Фото:

Двое дальнобойщиков из Екатеринбурга попали в больницу имени Соловьева в Ярославле после взрыва баллона в машине. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «ДоброЯр», который оказывает помощь пострадавшим.

«ЧП произошло три дня назад, нам об этом рассказали вчера. Мы собираем вещи для мужчин», — сообщила президент фонда Дарья Воронина.

Баллон взорвался, пока дальнобойщики спали. В ярославскую больницу свердловчане попали из Ростова. У них ожоги.

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Двое дальнобойщиков из Екатеринбурга попали в больницу имени Соловьева в Ярославле после взрыва баллона в машине. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «ДоброЯр», который оказывает помощь пострадавшим. «ЧП произошло три дня назад, нам об этом рассказали вчера. Мы собираем вещи для мужчин», — сообщила президент фонда Дарья Воронина. Баллон взорвался, пока дальнобойщики спали. В ярославскую больницу свердловчане попали из Ростова. У них ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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