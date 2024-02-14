Первыми на улицах города появились билборды Владимира Путина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На улицах Перми за месяц до выборов президента РФ появилась реклама всех кандидатов в главы государства. Последним стал Леонид Слуцкий, отметил источник URA.RU в политтусовке.

«Первым был Владимир Путин. Потом стали появляться Владислав Даванков („Новые люди“), Николай Харитонов (КПРФ). Последним стал Леонид Слуцкий (ЛДПР). Теперь полный набор», — говорит собеседник.

Выборы президента пройдут 15—17 марта. Пермяки смогут проголосовать, в том числе с использованием электронного дистанционного голосования. Также избирком края уведомляет о подомовом обходе членов УИК.