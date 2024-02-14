В Перми появились билборды со всеми кандидатами в президенты. Фото

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Предвыборная компания в президенты 2024, Пермь, путин владимир, путин
Первыми на улицах города появились билборды Владимира Путина Фото:

На улицах Перми за месяц до выборов президента РФ появилась реклама всех кандидатов в главы государства. Последним стал Леонид Слуцкий, отметил источник URA.RU в политтусовке.

«Первым был Владимир Путин. Потом стали появляться Владислав Даванков („Новые люди“), Николай Харитонов (КПРФ). Последним стал Леонид Слуцкий (ЛДПР). Теперь полный набор», — говорит собеседник.

Выборы президента пройдут 15—17 марта. Пермяки смогут проголосовать, в том числе с использованием электронного дистанционного голосования. Также избирком края уведомляет о подомовом обходе членов УИК.

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На улицах Перми за месяц до выборов президента РФ появилась реклама всех кандидатов в главы государства. Последним стал Леонид Слуцкий, отметил источник URA.RU в политтусовке. «Первым был Владимир Путин. Потом стали появляться Владислав Даванков („Новые люди“), Николай Харитонов (КПРФ). Последним стал Леонид Слуцкий (ЛДПР). Теперь полный набор», — говорит собеседник. Выборы президента пройдут 15—17 марта. Пермяки смогут проголосовать, в том числе с использованием электронного дистанционного голосования. Также избирком края уведомляет о подомовом обходе членов УИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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