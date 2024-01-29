Пермский избирком начал прием заявок на электронное голосование за президента

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Жители Пермского края на выборах президента России в марте смогут проголосовать дистанционно. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку. Сделать это можно с 29 января, сообщили в избиркоме Пермского края.

«Жители Пермского края также могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Для этого необходимо подать заявление на Госуслугах или портале ДЭГ и в дни выборов проголосовать онлайн. Заявления принимаются до 11 марта», — говорится в telegram-канале избиркома.

Также пермяки могут подать заявление для голосования не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения в дни выборов. Это можно сделать через портал Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. С марта заявления будут принимать и в участковых избирательных комиссиях. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.