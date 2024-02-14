Челябинские депутаты обсудили штрафы за парковку на газонах и выгул собак

Анатолий Брагин рассказал о правоприменении регионального закона об административных правонарушениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании Челябинской области состоялось совещание с представителями административных комиссий региона. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В 2023 году административными комиссиями рассмотрено более 10 тысяч дел. Большая часть из них касается нарушений правил благоустройства. Активно привлекаются к административной ответственности за такие правонарушения, как размещение рекламных объявлений и сброс мусора вне отведенных для этого мест. За парковку и стоянку автомашин на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках рассмотрено 5131 дело. Здесь необходимо выделить большую работу, проделанную административными комиссиями в Челябинске и Магнитогорске, Южноуральске, Снежинске, Троицке», — отметил председатель комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Согласно закону «Об административных правонарушениях в Челябинской области», более чем по 20 составам административных правонарушений представители органов местной власти имеют право составлять протоколы. Это касается и вопросов содержания и уборки территорий. В этом плане серьезную проблему выявили прошедшие в регионе снегопады.

Брагин подчеркнул, что у муниципалитетов достаточно полномочий, чтобы штрафовать подрядчиков, которые не провели работы по своевременной уборке территорий. Там, где хотят навести порядок, наказывают подрядчиков рублем на систематической основе, и такая работа дает свои результаты. Достаточно активно эта норма применяется в Троицке, Сосновском, Еткульском, Кусинском районах. В остальных муниципалитетах отработаны лишь единичные случаи.

Участники семинара обсудили недавно введенную депутатами Законодательного Собрания административную ответственность за нарушение требований к выгулу домашних животных. Брагин подчеркнул, что только в 27 муниципалитетах в 2023 году были выписаны штрафы за данное нарушение. Работу в этом направлении необходимо усиливать, так как жалобы от жителей продолжают поступать.

Кроме того, большие сложности, особенно в сельских территориях, возникают из-за бесконтрольного выпаса домашнего скота. По словам Анатолия Брагина, в Законодательном Собрании уже идет работа по подготовке изменений в закон об административных правонарушениях. Планируется установить ответственность за выпас животных в неустановленных местах.

Кроме того, федеральный закон дает полномочия регионам устанавливать порядок работы по обращению с безнадзорными животными. Этот вопрос сейчас депутаты заксобрания изучают на примере субъектов, где соответствующие документы уже приняты. Лучшие практики будут реализованы и в законодательстве Челябинской области.