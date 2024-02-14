14 февраля 2024

В Нижнем Тагиле на улицах ограничили парковку на фоне слухов о визите Путина. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Парковку запретили с полуночи 15 февраля Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

В Нижнем Тагиле на основных улицах города ограничили парковку на фоне подготовки к возможному визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

Парковку запретили с полуночи 15 февраля и до окончания проведения дорожных работ. Директору «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» Вячеславу Масальскому поручили установить временные дорожные знаки по улицам и на участках, которые перечислены в постановлении.

В Свердловской области в ближайшее время ожидают Путина. По предварительным данным, основная часть его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU.

Карта с улицами, где 15 февраля запрещена парковка
Карта с улицами, где 15 февраля запрещена парковка
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В Нижнем Тагиле на основных улицах города ограничили парковку на фоне подготовки к возможному визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии. Парковку запретили с полуночи 15 февраля и до окончания проведения дорожных работ. Директору «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» Вячеславу Масальскому поручили установить временные дорожные знаки по улицам и на участках, которые перечислены в постановлении. В Свердловской области в ближайшее время ожидают Путина. По предварительным данным, основная часть его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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