В Нижнем Тагиле на улицах ограничили парковку на фоне слухов о визите Путина. Карта

15 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Парковку запретили с полуночи 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В Нижнем Тагиле на основных улицах города ограничили парковку на фоне подготовки к возможному визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии. Парковку запретили с полуночи 15 февраля и до окончания проведения дорожных работ. Директору «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» Вячеславу Масальскому поручили установить временные дорожные знаки по улицам и на участках, которые перечислены в постановлении. В Свердловской области в ближайшее время ожидают Путина. По предварительным данным, основная часть его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU. Карта с улицами, где 15 февраля запрещена парковка Фото: telegram-канал «Наш Нижний Тагил» (https://t.me/nash_n_tagil)

В Нижнем Тагиле на основных улицах города ограничили парковку на фоне подготовки к возможному визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии. Парковку запретили с полуночи 15 февраля и до окончания проведения дорожных работ. Директору «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» Вячеславу Масальскому поручили установить временные дорожные знаки по улицам и на участках, которые перечислены в постановлении. В Свердловской области в ближайшее время ожидают Путина. По предварительным данным, основная часть его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU.