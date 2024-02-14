В Нижнем Тагиле на основных улицах города ограничили парковку на фоне подготовки к возможному визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.
Парковку запретили с полуночи 15 февраля и до окончания проведения дорожных работ. Директору «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» Вячеславу Масальскому поручили установить временные дорожные знаки по улицам и на участках, которые перечислены в постановлении.
В Свердловской области в ближайшее время ожидают Путина. По предварительным данным, основная часть его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU.
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