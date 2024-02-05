Четыре жителя Челябинской области получили почетные звания от президента РФ

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин 5 февраля подписал два указа о награждении челябинцев Фото:

Четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания по решению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 5 февраля на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный врача Российской Федерации“ Олевской Елене Рафаиловне, заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы. Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Лукиной Светлане Борисовне — художественному руководителю ансамбля танца „Урал“ Челябинской филармонии. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник социальной защиты населения“ Вере Николаевне Рябовой — начальнику управления соцзащиты Южноуральска», — говорится в документе.

Также президент удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» главного режиссера Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского Александра Борока. Другим указом Владимир Путин наградил Почетной грамотой президента РФ экс-ректора ЮУрГУ, члена-кореспондента Российской академии наук Германа Вяткина.

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Четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания по решению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 5 февраля на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «Присвоить почетное звание „Заслуженный врача Российской Федерации“ Олевской Елене Рафаиловне, заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы. Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Лукиной Светлане Борисовне — художественному руководителю ансамбля танца „Урал“ Челябинской филармонии. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник социальной защиты населения“ Вере Николаевне Рябовой — начальнику управления соцзащиты Южноуральска», — говорится в документе. Также президент удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» главного режиссера Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского Александра Борока. Другим указом Владимир Путин наградил Почетной грамотой президента РФ экс-ректора ЮУрГУ, члена-кореспондента Российской академии наук Германа Вяткина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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