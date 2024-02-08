Путин наградил медалью жительницу Челябинской области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Указ о награждении был подписан 8 февраля 2023 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени жительницу Челябинской области Ирину Ускову. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Наградить Ускову Ирину Геннадьевну, ведущего инженера отдела Южно-уральской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по теповодоснабжению — филиала ОАО „Российские железные дороги“, Челябинская область», — сообщается на портале. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Ранее четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания по решению президента России Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Олевской Елене Рафаиловне, заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы; почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — Лукиной Светлане Борисовне, художественному руководителю ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии; почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» — Вере Николаевне Рябовой; начальнику управления соцзащиты Южноуральска. Также награду «За труды в культуре и искусстве» получил главный режиссер Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского Александр Борок.

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени жительницу Челябинской области Ирину Ускову. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Наградить Ускову Ирину Геннадьевну, ведущего инженера отдела Южно-уральской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по теповодоснабжению — филиала ОАО „Российские железные дороги“, Челябинская область», — сообщается на портале. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Ранее четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания по решению президента России Владимира Путина. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Олевской Елене Рафаиловне, заведующей отделением Челябинской областной клинической больницы; почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — Лукиной Светлане Борисовне, художественному руководителю ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии; почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» — Вере Николаевне Рябовой; начальнику управления соцзащиты Южноуральска. Также награду «За труды в культуре и искусстве» получил главный режиссер Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского Александр Борок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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