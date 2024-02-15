FT: Венгрия выступила против нового санкционного пакета ЕС против России

15 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан выступил против введения нового санкционного пакета против РФ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия выступила против введения нового пакета санкций против России. Это был бы уже 13-й по счету. Об этом сообщает Financial Times. «Венгрия была единственной на встрече послов стран Евросоюза, кто выступила против санкционного пакета», — передают авторы зарубежного издания. В новый санкционный пакет должны войти ограничения в отношении 200 физических и юридических лиц. Причем не только из России, но и Китая. Венгрия, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно выступал против Евросоюза. В основном это касалось решений, связанных с поддержкой Украины. Только в начале февраля венгерского лидера смогли убедить согласиться на предоставление Киеву 50 миллиардов евро. Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности. Лидеры стран Евросоюза открыто угрожали Венгрии за отказ одобрять дальнейшую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.

Венгрия выступила против введения нового пакета санкций против России. Это был бы уже 13-й по счету. Об этом сообщает Financial Times. «Венгрия была единственной на встрече послов стран Евросоюза, кто выступила против санкционного пакета», — передают авторы зарубежного издания. В новый санкционный пакет должны войти ограничения в отношении 200 физических и юридических лиц. Причем не только из России, но и Китая. Венгрия, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно выступал против Евросоюза. В основном это касалось решений, связанных с поддержкой Украины. Только в начале февраля венгерского лидера смогли убедить согласиться на предоставление Киеву 50 миллиардов евро. Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности. Лидеры стран Евросоюза открыто угрожали Венгрии за отказ одобрять дальнейшую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.