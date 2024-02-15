FT: Венгрия выступила против нового санкционного пакета ЕС против России

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан выступил против введения нового санкционного пакета против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия выступила против введения нового пакета санкций против России. Это был бы уже 13-й по счету. Об этом сообщает Financial Times.

«Венгрия была единственной на встрече послов стран Евросоюза, кто выступила против санкционного пакета», — передают авторы зарубежного издания. В новый санкционный пакет должны войти ограничения в отношении 200 физических и юридических лиц. Причем не только из России, но и Китая.

Венгрия, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно выступал против Евросоюза. В основном это касалось решений, связанных с поддержкой Украины. Только в начале февраля венгерского лидера смогли убедить согласиться на предоставление Киеву 50 миллиардов евро. Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности. Лидеры стран Евросоюза открыто угрожали Венгрии за отказ одобрять дальнейшую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.

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Венгрия выступила против введения нового пакета санкций против России. Это был бы уже 13-й по счету. Об этом сообщает Financial Times. «Венгрия была единственной на встрече послов стран Евросоюза, кто выступила против санкционного пакета», — передают авторы зарубежного издания. В новый санкционный пакет должны войти ограничения в отношении 200 физических и юридических лиц. Причем не только из России, но и Китая. Венгрия, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно выступал против Евросоюза. В основном это касалось решений, связанных с поддержкой Украины. Только в начале февраля венгерского лидера смогли убедить согласиться на предоставление Киеву 50 миллиардов евро. Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности. Лидеры стран Евросоюза открыто угрожали Венгрии за отказ одобрять дальнейшую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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