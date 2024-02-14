14 февраля 2024

В Пермском крае крупный пожар попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в селе Путино Фото:

В селе Путино (Пермский край) произошел серьезный пожар в частном секторе. Видеозапись с места происшествия опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано у водителей Верещагино» в соцсети «ВКонтакте».

«Трагедия в селе Путино. Надеюсь, все живы! Берегите себя! Это ужас, такой пожар», — написал автор видеозаписи. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно.

В комментариях предположили, что это горит дом одного из жителей села. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий.

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В селе Путино (Пермский край) произошел серьезный пожар в частном секторе. Видеозапись с места происшествия опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано у водителей Верещагино» в соцсети «ВКонтакте». «Трагедия в селе Путино. Надеюсь, все живы! Берегите себя! Это ужас, такой пожар», — написал автор видеозаписи. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. В комментариях предположили, что это горит дом одного из жителей села. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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