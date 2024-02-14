В Пермском крае крупный пожар попал на видео

15 февраля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в селе Путино Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Путино (Пермский край) произошел серьезный пожар в частном секторе. Видеозапись с места происшествия опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано у водителей Верещагино» в соцсети «ВКонтакте». «Трагедия в селе Путино. Надеюсь, все живы! Берегите себя! Это ужас, такой пожар», — написал автор видеозаписи. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. В комментариях предположили, что это горит дом одного из жителей села. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий.

В селе Путино (Пермский край) произошел серьезный пожар в частном секторе. Видеозапись с места происшествия опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано у водителей Верещагино» в соцсети «ВКонтакте». «Трагедия в селе Путино. Надеюсь, все живы! Берегите себя! Это ужас, такой пожар», — написал автор видеозаписи. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. В комментариях предположили, что это горит дом одного из жителей села. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий.