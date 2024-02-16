Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов ЦБ

Набиуллина: конфискация резервов ЦБ РФ приведет к подрыву резервных валют

16 февраля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина намекнула на серьезные последствия для мира, связанные с изъятием активов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мировая финансовая система будет подорвана, как и позиции резервных валют, если страны Запада воспользуются замороженными активами России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что конфискация активов даст сильный негативный сигнал и другим Центральным банкам. Это по сути нарушение базовых принципов защищенности резервов ЦБ. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, системы международных финансов и позиции резервных валют в мире», — заявила Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости. Она напомнила, что Россия будет предпринимать все меры для того, чтобы защитить свои активы. До этого в МИД РФ заявили, что те, кто одобрил конфискацию резервов, является ворами. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия серьезным образом ответит на изъятие активов. До этого Евросоюз утвердил постановление по активам РФ. Согласно ему, прибыль от использования российских резервов может пойти для Украины. О том, как работает механизм, URA.RU подробно рассказывало в своем материале.

Мировая финансовая система будет подорвана, как и позиции резервных валют, если страны Запада воспользуются замороженными активами России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что конфискация активов даст сильный негативный сигнал и другим Центральным банкам. Это по сути нарушение базовых принципов защищенности резервов ЦБ. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, системы международных финансов и позиции резервных валют в мире», — заявила Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости. Она напомнила, что Россия будет предпринимать все меры для того, чтобы защитить свои активы. До этого в МИД РФ заявили, что те, кто одобрил конфискацию резервов, является ворами. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия серьезным образом ответит на изъятие активов. До этого Евросоюз утвердил постановление по активам РФ. Согласно ему, прибыль от использования российских резервов может пойти для Украины. О том, как работает механизм, URA.RU подробно рассказывало в своем материале.