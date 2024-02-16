Житель Пермского края до смерти забил родную сестру

Пермяка отдадут под суд за совершение особо тяжкого преступления
Жителя Пермского края, забившего до смерти родную сестру, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«По данным следствия, днем 12 февраля в одном из домов, расположенном в поселке Куеда Пермского края, у женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В результате мужчина избил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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