16 февраля 2024

Житель Пермского края до смерти забил родную сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
Пермяка отдадут под суд за совершение особо тяжкого преступления Фото:

Жителя Пермского края, забившего до смерти родную сестру, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, днем 12 февраля в одном из домов, расположенном в поселке Куеда Пермского края, у женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В результате мужчина избил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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Жителя Пермского края, забившего до смерти родную сестру, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «По данным следствия, днем 12 февраля в одном из домов, расположенном в поселке Куеда Пермского края, у женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В результате мужчина избил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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