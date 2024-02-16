Житель Пермского края до смерти забил родную сестру

17 февраля 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Пермяка отдадут под суд за совершение особо тяжкого преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Пермского края, забившего до смерти родную сестру, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «По данным следствия, днем 12 февраля в одном из домов, расположенном в поселке Куеда Пермского края, у женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В результате мужчина избил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Жителя Пермского края, забившего до смерти родную сестру, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «По данным следствия, днем 12 февраля в одном из домов, расположенном в поселке Куеда Пермского края, у женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В результате мужчина избил потерпевшую. От полученных телесных повреждений женщина скончалась», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.