16 февраля 2024

Улица Екатеринбурга встала в пробку из-за ДТП с трамваем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, общественный транспорт, велосипедист, город, снегопад, трамвай
Из-за ДТП с трамваем движение в сторону Вторчермета остановилось (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 17 февраля на улице Титова трамвай врезался в автомобиль, в результате чего движение остановилось. Об этом сообщили очевидцы.

«На Титова трамвай протаранил авто. Движение в сторону Вторчермета встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. Там рассказали, что информации о ДТП не поступало.

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В Екатеринбурге 17 февраля на улице Титова трамвай врезался в автомобиль, в результате чего движение остановилось. Об этом сообщили очевидцы. «На Титова трамвай протаранил авто. Движение в сторону Вторчермета встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. Там рассказали, что информации о ДТП не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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