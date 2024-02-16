Из-за ДТП с трамваем движение в сторону Вторчермета остановилось (архивное фото)
В Екатеринбурге 17 февраля на улице Титова трамвай врезался в автомобиль, в результате чего движение остановилось. Об этом сообщили очевидцы.
«На Титова трамвай протаранил авто. Движение в сторону Вторчермета встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. Там рассказали, что информации о ДТП не поступало.
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