В мире США Bloomberg: НАТО разрабатывает сценарий отражения нападения России 19 февраля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 + Утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», пишет Bloomberg Фото: U.S. Army / SarahBeth Davis В Североатлантическом альянсе на фоне неудач Украины на поле боя начали прорабатывать сценарии отражения от возможного нападения России на одного из членов НАТО. Об этом заявили высокопоставленные представители военного блока. «Союзники Украины обыгрывают мир, в котором США отступают. Члены НАТО… говорят о потенциальном нападении России на одного из них как об опасности, требующей срочного реагирования, поскольку они начинают сомневаться в том, что США сохранят свою традиционную роль по защите Европы в рамках альянса», — пишет Bloomberg . Утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», поскольку Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Российский лидер обвинял военный блок в нарушении договоренности о нерасширении на восток, а также во «втягивании» в конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения. В Североатлантическом альянсе на фоне неудач Украины на поле боя начали прорабатывать сценарии отражения от возможного нападения России на одного из членов НАТО. Об этом заявили высокопоставленные представители военного блока. «Союзники Украины обыгрывают мир, в котором США отступают. Члены НАТО… говорят о потенциальном нападении России на одного из них как об опасности, требующей срочного реагирования, поскольку они начинают сомневаться в том, что США сохранят свою традиционную роль по защите Европы в рамках альянса», — пишет Bloomberg. Утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», поскольку Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Российский лидер обвинял военный блок в нарушении договоренности о нерасширении на восток, а также во «втягивании» в конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям