Пермский школьник показал в Москве на ВДНХ квадрокоптер собственной разработки

Беспилотник, разработанный Сергеем Балашовым, легко починить, если он поломался (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские школьники показали в Москве на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, свои разработки. Одиннадцатиклассник Сергей Балашов представил квадрокоптер, напечатанный на 3D-принтере. Беспилотник собирается без инструмента, а его детали в случае поломки или утери легко заменить. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Школьник Сергей Балашов представил на выставке „Россия“ свой проект „Дрон без ключа“. Он создал квадрокоптер, все детали которого распечатаны на 3D-принтере. Корпус дрона собирается, как конструктор „Лего“, без единого специализированного инструмента. Его детали, в случае поломки или утери, легко и быстро воспроизвести при помощи 3D печати. Такой дрон можно использовать в образовательном процессе», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Еще одна разработка — стресс-детектор. Его представили на выставке воспитанники технопарка «Кванториум» Софья Серянина и Андрей Кузякин. Прибор рассчитывает и анализирует уровень стресса человека по формуле Баевского. Школьники планируют синхронизировать его со смартфоном, чтобы пользователь прибора мог следить за своим питанием и образом жизни.

Советник министра образования Пермского края, учитель школы «Диалог» Екатерина Горошенкина во время работы выставки акцентировала внимание на важности создания воспитывающего пространства в школах. Эту тему педагог затронула в ходе беседы с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. «Наши школы в рекреациях организуют краеведческие уголки с QR-кодами, цитатами местных писателей и исторических личностей. Организуют выставки детских работ и проектов», — отметила Горошенкина. В пример она привела школу №22, где в конце года завершился капремонт, новый корпус школы «Точка», Сылвенскую школу и другие.

Сформировать концепции развития новых школ и продумать дизайн-проекты пришкольных территорий помогают советники министра образования Пермского края. Сейчас в регионе действует проект «Школьный двор», инициированный губернатором Дмитрием Махониным. Благодаря проекту в 2023 году обновились 43 школьные площадки, еще 98 пришкольных территории должны преобразиться в текущем году.