Челябинец забил монтировкой любовника жены

В Челябинске местный житель в ночь на 19 января забил любовника жены монтировкой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, потерпевший познакомился с женщиной и довольно быстро стал с ней жить. Про наличие мужа она ему не сказала. Однако тот раскрыл их интрижку, пьяный пришел к ним и забил нового ухажера своей жены до смерти монтировкой.
Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемого фигуранта дела. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.