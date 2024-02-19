Челябинец забил монтировкой любовника жены

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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Мужчина был оперативно задержан Фото:

В Челябинске местный житель в ночь на 19 января забил любовника жены монтировкой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, потерпевший познакомился с женщиной и довольно быстро стал с ней жить. Про наличие мужа она ему не сказала. Однако тот раскрыл их интрижку, пьяный пришел к ним и забил нового ухажера своей жены до смерти монтировкой.

Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемого фигуранта дела. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.

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В Челябинске местный житель в ночь на 19 января забил любовника жены монтировкой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, потерпевший познакомился с женщиной и довольно быстро стал с ней жить. Про наличие мужа она ему не сказала. Однако тот раскрыл их интрижку, пьяный пришел к ним и забил нового ухажера своей жены до смерти монтировкой. Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемого фигуранта дела. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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