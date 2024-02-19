Челябинец забил монтировкой любовника жены

19 февраля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Мужчина был оперативно задержан Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске местный житель в ночь на 19 января забил любовника жены монтировкой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, потерпевший познакомился с женщиной и довольно быстро стал с ней жить. Про наличие мужа она ему не сказала. Однако тот раскрыл их интрижку, пьяный пришел к ним и забил нового ухажера своей жены до смерти монтировкой. Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемого фигуранта дела. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.

В Челябинске местный житель в ночь на 19 января забил любовника жены монтировкой. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, потерпевший познакомился с женщиной и довольно быстро стал с ней жить. Про наличие мужа она ему не сказала. Однако тот раскрыл их интрижку, пьяный пришел к ним и забил нового ухажера своей жены до смерти монтировкой. Сотрудники полиции оперативно установили предполагаемого фигуранта дела. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений.