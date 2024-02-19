Отец Миши Бахтина, устроивший пикет перед визитом Путина на Урал, пошел в суд

Дмитрий Бахтин оспорит штраф в суде (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отец Миши Бахтина, у которого обнаружили спинально мышечную атрофию (СМА), подал жалобу на решение суда о штрафе в размере десяти тысяч рублей за проведение одиночного пикета. 15 февраля во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург Дмитрий вышел с плакатом к зданию полпредства УрФО, чтобы привлечь внимание главы государства. Бахтин уже несколько месяцев пытается добиться выдачи препарата их сыну за счет государства. Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская.

«Дмитрий не согласен с решением суда. Для его семьи десять тысяч рублей — весомая сумма. В связи с этим Дмитрий подал в суд апелляционную жалобу», — отметила Липинская. Юрист семьи также подчеркнула, что Миша до сих не обеспечен препаратом, который положен ребенку по суду.

Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Судебные тяжбы продолжаются уже два года. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

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