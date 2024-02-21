Пермскому полицейскому, расстрелявшему автомобиль, грозит до 10 лет колонии

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, пулевое отверстие, след пули
Догоняя автомобиль, правоохранитель открыл по нему стрельбу из автомата Фото:

Сотруднику полиции, который открыл стрельбу из автомата по автомобилю на пермской трассе, грозит от трех до десяти лет колонии. Об этом в беседе с URA.RU сообщил юрист Иван Хозяйкин.

«На дальнейший ход развития событий будет влиять правомерность действий сотрудников ГИБДД. В случае, если в ходе проверки будут установлены нарушения, влияющие на законность применения сотрудниками полиции оружия, возможно решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — рассказал Хозяйкин. Юрист уточнил, что в случае возбуждения уголовного дела, стрелявшему правоохранителю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Погоня со стрельбой на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово вечером 19 февраля. Отечественный автомобиль не остановился по требованию правоохранителей и стал уходить от погони. Тогда один из полицейских открыл огонь из автомата. В результате стрельбы пострадали два пассажира, которые сидели на заднем сидении. Молодому человеку пуля попала в левую пятку, а в 18-летнюю девушку попало пять пуль. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. В полиции по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Сотруднику полиции, который открыл стрельбу из автомата по автомобилю на пермской трассе, грозит от трех до десяти лет колонии. Об этом в беседе с URA.RU сообщил юрист Иван Хозяйкин. «На дальнейший ход развития событий будет влиять правомерность действий сотрудников ГИБДД. В случае, если в ходе проверки будут установлены нарушения, влияющие на законность применения сотрудниками полиции оружия, возможно решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — рассказал Хозяйкин. Юрист уточнил, что в случае возбуждения уголовного дела, стрелявшему правоохранителю грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Погоня со стрельбой на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово вечером 19 февраля. Отечественный автомобиль не остановился по требованию правоохранителей и стал уходить от погони. Тогда один из полицейских открыл огонь из автомата. В результате стрельбы пострадали два пассажира, которые сидели на заднем сидении. Молодому человеку пуля попала в левую пятку, а в 18-летнюю девушку попало пять пуль. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. В полиции по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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