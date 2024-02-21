Бывшего главбуха свердловского предприятия по теплоснабжению судят за кражу

21 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Бывшая сотрудница похитила со счетов свердловской коммунальной компании свыше 1,5 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) будут судить бывшего главного бухгалтера МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» по уголовному делу о хищении средств предприятия. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram. «Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника МУП „Тепловодоснабжение Каменского городского округа“. Женщина 1986 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». По версии следствия, в период с сентября 2021 года по июль 2022 года обвиняемая совершила хищение принадлежащих предприятию денежных средств на сумму больше 1,5 миллионов рублей. Бывшая сотрудница перечисляла деньги с помощью системы удаленного доступа «интернет-банк» с расчетного счета предприятия на свой банковский счет.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) будут судить бывшего главного бухгалтера МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» по уголовному делу о хищении средств предприятия. Информация об этом появилась в мессенджере Telegram. «Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника МУП „Тепловодоснабжение Каменского городского округа“. Женщина 1986 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». По версии следствия, в период с сентября 2021 года по июль 2022 года обвиняемая совершила хищение принадлежащих предприятию денежных средств на сумму больше 1,5 миллионов рублей. Бывшая сотрудница перечисляла деньги с помощью системы удаленного доступа «интернет-банк» с расчетного счета предприятия на свой банковский счет.