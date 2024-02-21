Суд окончательно отказал Надеждину в регистрации на президентские выборы

21 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Верховный суд отклонил ходатайство Бориса Надеждина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Верховный суд окончательно отклонил ходатайство политика Бориса Надеждина о регистрации его в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Верховный суд отказал в удовлетворении иска Надеждина об отказе ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты», — передает сообщение суда «Ведомости». Отмечается, что иск был подан 16 февраля, но сам политик отсутствовал на судебном заседании, так как находится в отпуске. Юристы Бориса Надеждина утверждали, что отказ в регистрации чаще происходит у самовыдвиженцев, чем у кандидатов от политических партий. В своем telegram-канале Надеждин также отметил, что формальные причины отклонения подписей имеют большее значение, чем вопросы содержательного права избирателей поддерживать или не поддерживать кандидата. Политик подчеркнул, что ни одна из подписей не была признана недопустимой, то есть оставленной другим лицом вместо настоящего подписанта. Он считает, что текущий спор связан с формальными недочетами, которые ограничивают гражданские избирательные права. Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Зампред ЦИК Николай Булаев также заявлял о возможном составлении административного протокола в отношении политика из-за невозврата средств тем, кто пожертвовал на его предвыборную кампанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд окончательно отклонил ходатайство политика Бориса Надеждина о регистрации его в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Верховный суд отказал в удовлетворении иска Надеждина об отказе ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты», — передает сообщение суда «Ведомости». Отмечается, что иск был подан 16 февраля, но сам политик отсутствовал на судебном заседании, так как находится в отпуске. Юристы Бориса Надеждина утверждали, что отказ в регистрации чаще происходит у самовыдвиженцев, чем у кандидатов от политических партий. В своем telegram-канале Надеждин также отметил, что формальные причины отклонения подписей имеют большее значение, чем вопросы содержательного права избирателей поддерживать или не поддерживать кандидата. Политик подчеркнул, что ни одна из подписей не была признана недопустимой, то есть оставленной другим лицом вместо настоящего подписанта. Он считает, что текущий спор связан с формальными недочетами, которые ограничивают гражданские избирательные права. Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Зампред ЦИК Николай Булаев также заявлял о возможном составлении административного протокола в отношении политика из-за невозврата средств тем, кто пожертвовал на его предвыборную кампанию.