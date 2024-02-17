Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандитатом в президенты

Политик Борис Надеждин оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. Об этом заявили в пресс-службе политика.
«Вчера юристы штаба подали иск об оспаривании отказа в регистрации [на выборах президента]», — говорится в сообщении пресс-службы, его передает ТАСС. Отмечается, что 21 февраля состоится заседание в Верховном суде.
Борису Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы президента. Политик с решением комиссии не согласился. Он заявил о намерении обратиться в Конституционный суд после того, как ему отклонили иск в Верховном суде. Зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии сообщил, что в ЦИК не исключают составление административного протокола в отношении Надеждина из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его предвыборную кампанию.
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