ЦИК не исключил протокол против Надеждина

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3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
Против Бориса Надеждина (на фото) может быть составлен административный иск, заявил Николай Булаев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не исключают составление административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его предвыборную кампанию. Об этом рассказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии.

«В отношении Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его кампанию», — заявил Булаев. Трансляция заседания доступна на официальном сайте ЦИК РФ. Он добавил, что на избирательном счете Надеждина было свыше 1,3 миллиона рублей в 12:49 в день регистрации, а в 13:34 осталось всего пять тысяч.

Борису Надеждину было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ ЦИК РФ. Политик с решением комиссии не согласился.

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не исключают составление административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его предвыборную кампанию. Об этом рассказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. «В отношении Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его кампанию», — заявил Булаев. Трансляция заседания доступна на официальном сайте ЦИК РФ. Он добавил, что на избирательном счете Надеждина было свыше 1,3 миллиона рублей в 12:49 в день регистрации, а в 13:34 осталось всего пять тысяч. Борису Надеждину было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ ЦИК РФ. Политик с решением комиссии не согласился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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