ЦИК не исключил протокол против Надеждина

16 февраля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Против Бориса Надеждина (на фото) может быть составлен административный иск, заявил Николай Булаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не исключают составление административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его предвыборную кампанию. Об этом рассказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. «В отношении Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его кампанию», — заявил Булаев. Трансляция заседания доступна на официальном сайте ЦИК РФ. Он добавил, что на избирательном счете Надеждина было свыше 1,3 миллиона рублей в 12:49 в день регистрации, а в 13:34 осталось всего пять тысяч. Борису Надеждину было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ ЦИК РФ. Политик с решением комиссии не согласился.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не исключают составление административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его предвыборную кампанию. Об этом рассказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. «В отношении Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата средств тем, кто жертвовал на его кампанию», — заявил Булаев. Трансляция заседания доступна на официальном сайте ЦИК РФ. Он добавил, что на избирательном счете Надеждина было свыше 1,3 миллиона рублей в 12:49 в день регистрации, а в 13:34 осталось всего пять тысяч. Борису Надеждину было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ ЦИК РФ. Политик с решением комиссии не согласился.