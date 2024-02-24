В Москве загорелось посольство Южной Кореи

На месте ЧП находятся сотрудники МЧС
В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошел пожар. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Пожар произошел в здании посольства Южной Кореи в самом центре Москвы. Черный дым валит с третье этажа здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что в момент возгорания в помещении не было людей. На месте находятся сотрудники МЧС.
Обновлено в 22:58 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по г. Москве. Ответ ожидается.
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