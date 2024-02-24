24 февраля 2024

В Москве загорелось посольство Южной Кореи

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
На месте ЧП находятся сотрудники МЧС Фото:

В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошел пожар. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Пожар произошел в здании посольства Южной Кореи в самом центре Москвы. Черный дым валит с третье этажа здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что в момент возгорания в помещении не было людей. На месте находятся сотрудники МЧС.

Обновлено в 22:58 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по г. Москве. Ответ ожидается.

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В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошел пожар. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Пожар произошел в здании посольства Южной Кореи в самом центре Москвы. Черный дым валит с третье этажа здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что в момент возгорания в помещении не было людей. На месте находятся сотрудники МЧС. Обновлено в 22:58 (мск): URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по г. Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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