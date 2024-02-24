Клава Кока требует, чтобы ее возили на концерты мужчины на Mercedes c охраной

В гримерку Клавы Коки должны быть поданы хамон, лосось и шоколад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) в своем райдере запрашивает мужчину-шофера на машине класса не ниже Mercedes S, охрану и номер класса люкс. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Звезда рассматривает только мужчин-шоферов со стажем больше шести лет… Встречать певицу Высокову должны на VIP-входе в аэропорту, обязательно с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S. Селебу нужно разместить в номере люкс», — пишет telegram-канал Ural Mash, в распоряжение которого попал райдер певицы. Питание команды певицы обойдется в 45 тысяч рублей ежедневно.

На столе в гримерке Клавы Коки должны быть поданы хамон, бастурма, лосось, шоколадки и молочные ломтики Kinder. Также певица требует комфортную температуру в комнате, которая составляет 22 градуса.

Ранее стал известен райдер екатеринбургского певца Niletto. В нем отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак».