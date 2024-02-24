24 февраля 2024

Клава Кока требует, чтобы ее возили на концерты мужчины на Mercedes c охраной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
В гримерку Клавы Коки должны быть поданы хамон, лосось и шоколад Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) в своем райдере запрашивает мужчину-шофера на машине класса не ниже Mercedes S, охрану и номер класса люкс. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Звезда рассматривает только мужчин-шоферов со стажем больше шести лет… Встречать певицу Высокову должны на VIP-входе в аэропорту, обязательно с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S. Селебу нужно разместить в номере люкс», — пишет telegram-канал Ural Mash, в распоряжение которого попал райдер певицы. Питание команды певицы обойдется в 45 тысяч рублей ежедневно.

На столе в гримерке Клавы Коки должны быть поданы хамон, бастурма, лосось, шоколадки и молочные ломтики Kinder. Также певица требует комфортную температуру в комнате, которая составляет 22 градуса.

Ранее стал известен райдер екатеринбургского певца Niletto. В нем отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) в своем райдере запрашивает мужчину-шофера на машине класса не ниже Mercedes S, охрану и номер класса люкс. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Звезда рассматривает только мужчин-шоферов со стажем больше шести лет… Встречать певицу Высокову должны на VIP-входе в аэропорту, обязательно с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S. Селебу нужно разместить в номере люкс», — пишет telegram-канал Ural Mash, в распоряжение которого попал райдер певицы. Питание команды певицы обойдется в 45 тысяч рублей ежедневно. На столе в гримерке Клавы Коки должны быть поданы хамон, бастурма, лосось, шоколадки и молочные ломтики Kinder. Также певица требует комфортную температуру в комнате, которая составляет 22 градуса. Ранее стал известен райдер екатеринбургского певца Niletto. В нем отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...