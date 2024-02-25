25 февраля 2024
24 февраля 2024

Ночью в Екатеринбурге задержали угонщика автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ГИБДД остановили машину, а она числилась в угоне Фото:

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ночью остановили автомобиль «Богдан», который был в угоне. Внутри были двое молодых людей и пакетик с неизвестным веществом. Мужчин задержали, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Экипажи ДПС остановили автомашину „Богдан“ по подозрению в угоне. В ходе осмотра в салоне был обнаружен черный пакет с неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств, водителя и пассажира доставили в восьмой отдел полиции», — рассказали в ГИБДД.

От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, поэтому на него составили протокол и выписали штраф. Машину поместили на спецстоянку.

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В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ночью остановили автомобиль «Богдан», который был в угоне. Внутри были двое молодых людей и пакетик с неизвестным веществом. Мужчин задержали, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Экипажи ДПС остановили автомашину „Богдан“ по подозрению в угоне. В ходе осмотра в салоне был обнаружен черный пакет с неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств, водителя и пассажира доставили в восьмой отдел полиции», — рассказали в ГИБДД. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, поэтому на него составили протокол и выписали штраф. Машину поместили на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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