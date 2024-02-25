Ночью в Екатеринбурге задержали угонщика автомобиля

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ночью остановили автомобиль «Богдан», который был в угоне. Внутри были двое молодых людей и пакетик с неизвестным веществом. Мужчин задержали, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«Экипажи ДПС остановили автомашину „Богдан“ по подозрению в угоне. В ходе осмотра в салоне был обнаружен черный пакет с неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств, водителя и пассажира доставили в восьмой отдел полиции», — рассказали в ГИБДД.
От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, поэтому на него составили протокол и выписали штраф. Машину поместили на спецстоянку.
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