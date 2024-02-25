25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Перми концерт «Любэ» пройдет при полном аншлаге

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы "Любэ" на праздновании Дня Строителя. Сургут, расторгуев николай, любэ
Николай Расторгуев и «Любэ» отмечают 35-летие группы Фото:

Пермяки раскупили билеты на весенний концерт группы «Любэ». До выступления осталось еще 10 дней, а в зале свободно только одном место. Информация отображена на сервисе продажи билетов.

«Свободных мест — 1. Партер», — указано на портале «Яндекс.Афиша».

Группа «Любэ» сейчас находится в большом гастрольном туре, посвященном 35-летию коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

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Пермяки раскупили билеты на весенний концерт группы «Любэ». До выступления осталось еще 10 дней, а в зале свободно только одном место. Информация отображена на сервисе продажи билетов. «Свободных мест — 1. Партер», — указано на портале «Яндекс.Афиша». Группа «Любэ» сейчас находится в большом гастрольном туре, посвященном 35-летию коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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