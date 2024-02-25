В Перми концерт «Любэ» пройдет при полном аншлаге

26 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Николай Расторгуев и «Любэ» отмечают 35-летие группы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяки раскупили билеты на весенний концерт группы «Любэ». До выступления осталось еще 10 дней, а в зале свободно только одном место. Информация отображена на сервисе продажи билетов. «Свободных мест — 1. Партер», — указано на портале «Яндекс.Афиша». Группа «Любэ» сейчас находится в большом гастрольном туре, посвященном 35-летию коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Пермяки раскупили билеты на весенний концерт группы «Любэ». До выступления осталось еще 10 дней, а в зале свободно только одном место. Информация отображена на сервисе продажи билетов. «Свободных мест — 1. Партер», — указано на портале «Яндекс.Афиша». Группа «Любэ» сейчас находится в большом гастрольном туре, посвященном 35-летию коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.