В Перми концерт «Любэ» пройдет при полном аншлаге

Николай Расторгуев и «Любэ» отмечают 35-летие группы
Пермяки раскупили билеты на весенний концерт группы «Любэ». До выступления осталось еще 10 дней, а в зале свободно только одном место. Информация отображена на сервисе продажи билетов.
«Свободных мест — 1. Партер», — указано на портале «Яндекс.Афиша».
Группа «Любэ» сейчас находится в большом гастрольном туре, посвященном 35-летию коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
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