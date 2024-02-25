25 февраля 2024
24 февраля 2024

В лесах Челябинской области спустя сутки нашли пропавшего лыжника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
По следу пропавшего отправили поисковую группу на снегоходах Фото:

Спустя сутки после пропажи в лесу под Кыштымом нашли ушедшего в лес на лыжах 40-летнего мужчину. Об этом сообщили 26 февраля URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Житель Кыштыма сообщил, что спустя сутки к назначенному времени домой не вернулся его родственник, уходивший по делам к частному дому расположенному в лесном массиве урочища „Глининка“. Вблизи лесного массива нашли лыжный след, по которому и отправилась поисковая группа. Спустя два часа пострадавшего отыскали в 8 километрах от автодороги на поселок Слюдорудник и эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась», — пояснили в пресс-центре ПСС.

Как рассказал сам мужчина, из-за глубокого снега он не мог двигаться на лыжах. Идти пешком с грузом оказалось еще труднее и медленнее, а предупредить о задержке он не мог — в той местности не было мобильной связи.

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Спустя сутки после пропажи в лесу под Кыштымом нашли ушедшего в лес на лыжах 40-летнего мужчину. Об этом сообщили 26 февраля URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Житель Кыштыма сообщил, что спустя сутки к назначенному времени домой не вернулся его родственник, уходивший по делам к частному дому расположенному в лесном массиве урочища „Глининка“. Вблизи лесного массива нашли лыжный след, по которому и отправилась поисковая группа. Спустя два часа пострадавшего отыскали в 8 километрах от автодороги на поселок Слюдорудник и эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась», — пояснили в пресс-центре ПСС. Как рассказал сам мужчина, из-за глубокого снега он не мог двигаться на лыжах. Идти пешком с грузом оказалось еще труднее и медленнее, а предупредить о задержке он не мог — в той местности не было мобильной связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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