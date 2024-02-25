В лесах Челябинской области спустя сутки нашли пропавшего лыжника. Фото

26 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

По следу пропавшего отправили поисковую группу на снегоходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя сутки после пропажи в лесу под Кыштымом нашли ушедшего в лес на лыжах 40-летнего мужчину. Об этом сообщили 26 февраля URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Житель Кыштыма сообщил, что спустя сутки к назначенному времени домой не вернулся его родственник, уходивший по делам к частному дому расположенному в лесном массиве урочища „Глининка“. Вблизи лесного массива нашли лыжный след, по которому и отправилась поисковая группа. Спустя два часа пострадавшего отыскали в 8 километрах от автодороги на поселок Слюдорудник и эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась», — пояснили в пресс-центре ПСС. Как рассказал сам мужчина, из-за глубокого снега он не мог двигаться на лыжах. Идти пешком с грузом оказалось еще труднее и медленнее, а предупредить о задержке он не мог — в той местности не было мобильной связи. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

Спустя сутки после пропажи в лесу под Кыштымом нашли ушедшего в лес на лыжах 40-летнего мужчину. Об этом сообщили 26 февраля URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Житель Кыштыма сообщил, что спустя сутки к назначенному времени домой не вернулся его родственник, уходивший по делам к частному дому расположенному в лесном массиве урочища „Глининка“. Вблизи лесного массива нашли лыжный след, по которому и отправилась поисковая группа. Спустя два часа пострадавшего отыскали в 8 километрах от автодороги на поселок Слюдорудник и эвакуировали, медицинская помощь ему не потребовалась», — пояснили в пресс-центре ПСС. Как рассказал сам мужчина, из-за глубокого снега он не мог двигаться на лыжах. Идти пешком с грузом оказалось еще труднее и медленнее, а предупредить о задержке он не мог — в той местности не было мобильной связи.