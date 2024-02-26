Челябинский артист Ярушин перепел песню свадебного ведущего в эфире ТНТ. Видео

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Песню, которую свадебный ведущий написал в 2012 году, Ярушин исполнил в современной интерпретации Фото:

Артист Стас Ярушин, родом из Челябинска, перепел песню нижегородского ведущего в эфире шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Песню, первый вариант которой записан еще в 2012 году, Ярушин планирует исполнять на своих концертах.

«Я понял, что эта музыка — она коммерческая. Она может зайти, у меня есть ряд таких композиций, но я стеснялся их выступать. Я спрашиваю разрешение, могу петь на своих концертах эту песню?», — обратился Ярушин к автору трека Павлу Леонидову в эфире.

Леонидов выразил согласие на исполнение песни Ярушиным. Ведущий шоу Гарик Мартиросян напомнил, что актер давно дает концертов и имеет свою музыкальную группу. Свою карьеру Ярушин начал как музыкант, напомнил челябинский шоумен.

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Артист Стас Ярушин, родом из Челябинска, перепел песню нижегородского ведущего в эфире шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Песню, первый вариант которой записан еще в 2012 году, Ярушин планирует исполнять на своих концертах. «Я понял, что эта музыка — она коммерческая. Она может зайти, у меня есть ряд таких композиций, но я стеснялся их выступать. Я спрашиваю разрешение, могу петь на своих концертах эту песню?», — обратился Ярушин к автору трека Павлу Леонидову в эфире. Леонидов выразил согласие на исполнение песни Ярушиным. Ведущий шоу Гарик Мартиросян напомнил, что актер давно дает концертов и имеет свою музыкальную группу. Свою карьеру Ярушин начал как музыкант, напомнил челябинский шоумен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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