Челябинский артист Ярушин перепел песню свадебного ведущего в эфире ТНТ. Видео

26 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Песню, которую свадебный ведущий написал в 2012 году, Ярушин исполнил в современной интерпретации Фото: Размик Закарян © URA.RU Артист Стас Ярушин, родом из Челябинска, перепел песню нижегородского ведущего в эфире шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Песню, первый вариант которой записан еще в 2012 году, Ярушин планирует исполнять на своих концертах. «Я понял, что эта музыка — она коммерческая. Она может зайти, у меня есть ряд таких композиций, но я стеснялся их выступать. Я спрашиваю разрешение, могу петь на своих концертах эту песню?», — обратился Ярушин к автору трека Павлу Леонидову в эфире. Леонидов выразил согласие на исполнение песни Ярушиным. Ведущий шоу Гарик Мартиросян напомнил, что актер давно дает концертов и имеет свою музыкальную группу. Свою карьеру Ярушин начал как музыкант, напомнил челябинский шоумен.

Артист Стас Ярушин, родом из Челябинска, перепел песню нижегородского ведущего в эфире шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Песню, первый вариант которой записан еще в 2012 году, Ярушин планирует исполнять на своих концертах. «Я понял, что эта музыка — она коммерческая. Она может зайти, у меня есть ряд таких композиций, но я стеснялся их выступать. Я спрашиваю разрешение, могу петь на своих концертах эту песню?», — обратился Ярушин к автору трека Павлу Леонидову в эфире. Леонидов выразил согласие на исполнение песни Ярушиным. Ведущий шоу Гарик Мартиросян напомнил, что актер давно дает концертов и имеет свою музыкальную группу. Свою карьеру Ярушин начал как музыкант, напомнил челябинский шоумен.