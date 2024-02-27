27 февраля 2024

В Москве скончался экс-глава НПО «Космос» Черняков, друживший с Лужковым

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По словам адвокатов, мужчина скончался в реанимации Фото:

В Москве скончался 64-летний экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, друживший с бывшим мэром города Юрием Лужковым. Компания Чернякова была исполнителем крупных проектов, таких как строительство Лефортовского и Алабяно-Балтийского тоннелей. О смерти мужчины сообщили его адвокаты.

«О смерти бизнесмена (адвокаты — прим. URA.RU) узнали от его родственников. По их словам, в минувшие выходные Чернякову внезапно стало плохо, и он был госпитализирован в ЦКБ, где врачи поставили ему диагноз «инсульт», — сообщили адвокаты газете «Коммерсант».

По их словам, мужчина скончался в реанимации. Похороны запланированы на среду после прощания в ЦКБ.

В отношении Чернякова было возбужденно несколько уголовных дел по статьям о хищении при строительстве ряда объектов, мошенничестве и другим пунктам. В 2017 году Чернякова арестовали за хищение почти 11 миллиардов рублей (в 2011 году эта сумма была получена в кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве). Однако материалы дела о мошенничестве дошли до суда только в конце 2023 года, поэтому уголовное преследование прекратили из-за истечения срока давности.

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В Москве скончался 64-летний экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, друживший с бывшим мэром города Юрием Лужковым. Компания Чернякова была исполнителем крупных проектов, таких как строительство Лефортовского и Алабяно-Балтийского тоннелей. О смерти мужчины сообщили его адвокаты. «О смерти бизнесмена (адвокаты — прим. URA.RU) узнали от его родственников. По их словам, в минувшие выходные Чернякову внезапно стало плохо, и он был госпитализирован в ЦКБ, где врачи поставили ему диагноз «инсульт», — сообщили адвокаты газете «Коммерсант». По их словам, мужчина скончался в реанимации. Похороны запланированы на среду после прощания в ЦКБ. В отношении Чернякова было возбужденно несколько уголовных дел по статьям о хищении при строительстве ряда объектов, мошенничестве и другим пунктам. В 2017 году Чернякова арестовали за хищение почти 11 миллиардов рублей (в 2011 году эта сумма была получена в кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве). Однако материалы дела о мошенничестве дошли до суда только в конце 2023 года, поэтому уголовное преследование прекратили из-за истечения срока давности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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